L'emergenza, dunque, sembra essere nella fase finale: ne è testimonianza anche lo smontaggio della tenda pre-triage che lo scorso 5 marzo era stata allestita fuori dal Pronto soccorso degli ospedali "Riuniti" di Anzio e Nettuno: la struttura è stata rimossa questa mattina dalla protezione civile, in particolare dai volontari dell'associazione "Nettuno" e da quelli della "Alfa" di Aprilia.

Il dato Coronavirus, tre guariti e nessun nuovo caso tra Castelli e litorale romano Il bilancio della Asl Roma 6 in merito all'emergenza Coronavirus nel territorio

