Nella giornata di ieri a Cisterna di Latina i carabinieri della stazione al termine di servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne del luogo.

Nel corso di perquisizione effettuata presso la propria abitazione e le sue pertinenze, hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana nonchè materiale per il confezionamento. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo come disposto dall'autorità giudiziaria.