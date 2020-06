Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in strada Podgora, alle porte di Borgo Carso. Per cause ancora da accertare, un Pick Up Tata è volato fuori strada dopo l'impatto con un'automobile DS3 nel tratto compreso tra la stazione di servizio e l'incrocio con strada Congiunte Destre.

Il veicolo cassonato ha urtato contro la fiancata dell'utilitaria, poi ha proseguito la marcia ribaltandosi su un fianco nel fosso che costeggia la strada. I due automobilisti coinvolti sono riusciti a tirarsi fuori da soli dagli abitacoli dei veicoli e non hanno riportato gravi conseguenze.