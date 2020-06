Due incidenti, di cui uno gravissimo, hanno paralizzato la Pontina in entrambe le direzioni nel corso delle prime ore di questa mattina. Prima un sinistro apparentemente senza gravi conseguenze fisiche per i conducenti si è verificato in direzione nord, con una delle due vetture finita in testacoda che ha creato code lunghissime dopo le 7 verso Roma. Poi, sulla corsia opposta, per cause ancora da accertare, due mezzi si sono tamponati e almeno uno dei due, un furgone, ha preso fuoco. Il conducente del mezzo in fiamme si è salvato per miracolo dopo aver rischiato di bruciare vivo nell'abitacolo. Due persone sono in codice rosso, trasferiti d'urgenza nella clinica Città di Aprilia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, ma serve il supporto di un'eliambulanza che dovrà trasportare uno dei feriti a Roma. I disagi perdurano tutt'ora in entrambe le direzioni, si consigliano strade alternative.