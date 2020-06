In Italia ci sono 18.303 persone attualmente positive al Coronavirus. Le persone in terapia intensiva sono 103, quattro in meno rispetto a ieri Questi i dati sullo stato della pandemia, diffusi poco fa dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile.

Il nuovo bollettino fotografa una situazione di sostanziale stabilità rispetto ai giorni scorsi: nelle ultime 24 ore sono 296 i nuovi casi di positività, 614 i guariti e 34 i decessi.

I casi totali sono 239.706, di cui 186.725 i guariti. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva sono 103, quattro in meno rispetto a ieri.