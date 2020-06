Macchine a fuoco nella notte, paura in via Portosello. Sono ancora in corso i rilievi per capire le cause del rogo che nella notte appena trascorsa è divampato all'interno di una proprietà privata sotto una tettoia dove erano parcheggiati alcuni mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina allertati dagli stessi proprietari di casa.



Il violento incendio ha interessato una struttura in legno andata completamente distrutta, nonchè un mezzo pesante, una vettura. I vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di spegnimento mediante l'utilizzo di una A.P.S. (AutoPompaSerbatoio) e due A.B.P. (AutoBottePompa). Coinvolto dalle fiamme anche un serbatoio di gpl da 1000lt. Una persone è stata inoltre trasferita in ospedale, fortunatamente sembra in condizioni non gravi. Solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme non si sono propagate oltre.



Nella mattinata di oggi, il personale dell'ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco ha un sopralluogo, in collaborazione con le forze dell'ordine