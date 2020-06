Si segnala che nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti e che i primi tamponi effettuati nei confronti degli autisti del C.S.C. Mobilità del Comune di Latina, per i quali è necessario attendere la giornata di domani per avere un "quadro definitivo" della situazione, sono risultati essere negativi.

Il quadro generale vede 559 casi; 9,72 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 483 guariti; 35 deceduti; 41 positivi di cui 26 trattati a domicilio.

Rispetto alla giornata di ieri non si registrano nuovi casi positivi nella nostra provincia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli