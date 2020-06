Un incidente stradale si è registrato nella notte sul lungomare di Latina. Per cause in fase di accertamento, un'automobile con due uomini a bordo si è ribaltata al centro della carreggiata: il conducente ha perso il controllo del veicolo, una Polo Volkswagen, che ha urtato contro due vetture in sosta lungo la strada, prima di finire sottosopra.

Oltre ai soccorritori del 118 è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco, ma i due uomini a bordo della macchina non hanno riportato gravi conseguenze. Sono comunque stati trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti medici del caso. Per i rilievi sulla dinamica sono intervenuti invece i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina.