La persona, dunque, risulta residente in uno dei Comuni di competenza della Asl di Albano. Con questo nuovo contagio, dunque, le persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia sono diventate 1.404, mentre restano stabili i dati relativi ai decessi (135) e alle guarigioni (807).

Ancora un nuovo caso di Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. In particolare, poco fa dalla Asl Roma 6 hanno reso noto che una persona è risultata positiva al Covid-19 durante un tampone effettuato nella postazione drive-in del territorio di Acilia, frazione periferica di Roma.

