Paura nel pomeriggio, in un'azienda agricola di San Felice Circeo, per un incendio boschivo che rapidamente si è fatto strada all'interno della stessa attività. I fatti sono avvenuti alle 15.30 circa di oggi, quando su richiesta della sala operativa della Protezione Civile Regionale, l'equipaggio composto dal maresciallo Enzo Cestra e il volontario Joseph Carboni, è intervenuto in via Vigna di Circe, a supporto dei vigili del fuoco di Latina.

Un incendio, divampato nei pressi di un canale di bonifica, dopo aver divorato piante di sughero, ha raggiunto uno degli strumenti di irrigazione utilizzati dall'azienda, oltre che un rimorchio agricolo, entrambi carbonizzati. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Messi in salvo anche due alveari di api che rischiavano ri rimanere bruciati. Le operazioni si sono concluse alle 16.30 circa.