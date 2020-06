Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend sulla Strada regionale 156 dei Monti Lepini tra Frosinone e Latina. Il problema di ogni estate si sta dunque ripresentando. Verso le 7,30 di ieri, infatti, si è registrato un incidente, l'ennesimo, per fortuna senza conseguenze eccessivamente gravi per le persone coinvolte, sul tratto di strada che attraversa il territorio di Prossedi.

La carambola, che ha visto coinvolte tre vetture e che per quanto riguarda la dinamica precisa è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuta intorno al chilometro 20, in pieno rettilineo e in una zona dove non è certo la visibilità, o tanto meno lo stato del manto stradale, a causare problemi quanto semmai l'alta velocità e la presenza di molti incroci a raso sulla stessa strada.

E proprio l'uscita di uno dei tre veicoli coinvolti da un'area di servizio sembrerebbe essere stata la causa dell'impatto. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della locale Stazione di Prossedi, guidati dal Luogotenente Maurizio Colorito, poi raggiunti dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Terracina, il personale del 118 e tecnici dell'Astral.

Sono state tre le ambulanze accorse dalle varie postazioni più vicine sul luogo dell'incidente, ma per fortuna non è stato necessario nessun soccorso particolare visto che le condizioni di passeggeri e conducenti coinvolti, quattro persone stando alle ricostruzioni, non erano troppo preoccupanti. Chi è stato trasportato in ospedale ci è finito solo per accertamenti precauzionali.

Diverse invece le ripercussioni al traffico che è stato bloccato soprattutto a causa dei curiosi che transitando hanno rallentato per vedere cosa fosse accaduto.

E i passanti, di sabato, come in ogni weekend estivo, non sono pochi alla luce delle centinaia dei pendolari delle vacanze che dalla Ciociaria percorrono quella strada fino all'intersezione con la Frosinone-Mare (o Prossedi-Terracina che dir si voglia), proprio per raggiungere le località di mare.