Chiaramente, sono in corso l'indagine epidemiologica e il contact tracing per risalire a eventuali rapporti da mettere sotto osservazione.

E' questo il dato comunicato poco fa dall'Unità di Crisi della Regione Lazio: in particolare, è stato evidenziato che nel territorio della Asl Roma 6 ci sono ulteriori sette casi di Covid-19, che corrispondono a un cluster familiare già noto per ulteriori due casi esistenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli