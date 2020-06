A quel punto, oltre alla denuncia, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Poco dopo, però, il giovane è stato raggiunto e, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di 0.80 grammi di marijuana e di 2,21 grammi di hashish.

L'uomo, fermato e sottoposto a controllo, con l'obiettivo di sottrarsi a una perquisizione personale, si è divincolato strattonando i militari e ha provato a fuggire via, facendo inizialmente perdere le proprie tracce.

Nella giornata di ieri, a Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza, hanno denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale un 26enne di Caserta.

