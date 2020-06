Ancora problemi per la Pontina all'inizio della settimana caratterizzata dal ponte di San Pietro. Il traffico è stato bloccato in direzione della Capitale. Lo scontro tra due vetture e la necessità di effettuare i rilievi oltre alla pulizia della sede stradale ha portato temporaneamente al blocco dei veicoli in transito verso nord. Sul posto per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l'aria stanno operando gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Code per 1,5 km Tra via Strampelli e via dei rutuli