Nella mattinata odierna, i poliziotti della Questura di Latina, mentre si trovavano nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, notavano all'esterno dello stesso due giovani tossicodipendenti, già conosciuti agli operatori per i numerosi pregiudizi di polizia, i quali con toni piuttosti accesi, stavano discutendo tra loro. Raggiunti i due, gli agenti li invitavano ad assumere un atteggiamento più consono ed appropriato, anche in considerazione delle numerose persone presenti nel pronto soccorso in attesa di essere visitate.

L'invito veniva raccolto solo da uno dei due, mentre l'altro, con atteggiamento strafottente, fronteggiava i due poliziotti aggredendoli verbalmente. Nuovamente invitato dai i due operatori della Polizia di Stato a tenere un atteggiamento più consono, lo straniero in tutta risposta aggrediva violentemente i poliziotti tentandi di colpirli con calci e pugni. Lo straniero evidentemente alterato, riusciva ad essere bloccato con non poca fatica dai due poliziotti, uno dei quali, colpito agli arti inferiori, è dovuto ricorrere alle cure della struttura sanitaria, ove visitato è stato refertato con gg. 5 di prognosi. L'uomo, Z. A., nato nel 94, cittadino russo, noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e patrimonio, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a P.U. .