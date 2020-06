Un incidente stradale che ha coinvolto quattro automobili sta paralizzando il traffico di via del Lido, soprattutto in direzione del lungomare. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in uscita dal capoluogo, all'altezza dell'imbocco del percorso ciclo pedonale che porta verso i quartieri Q4 e Q5, nei pressi del depuratore.

Tra le persone che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena, nessuno ha riportato gravi conseguenze, ma per una minorenne è stato necessario il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici gialli.

Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale: si sono registrate infatti pesanti ripercussioni sulla viabilità, letteralmente bloccata in direzione di Capoportiere e già congestionata nell'altro senso di marcia per il rientro delle famiglie reduci dalla giornata trascorsa in spiaggia.