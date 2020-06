Ignoti hanno danneggiato il corrimano e anche il parapetto nella parte finale dopo avere divelto i cartelli tra cui quello per le strisce gialle e quello per la fermata degli autobus. Un danno a tutta la collettività

Corrimano fatto a pezzi, cartelli divelti: raid vandalico questa notte sul lungomare di Sabaudia. Ad essere presa di mira la passerella che porta alla spiaggia per le persone con disabilità, un accesso appositamente realizzato per raggiungere la spiaggia senza una eccessiva pendenza nonostante la duna. L'accesso è il numero 7 e si trova all'altezza del chilometro 23.

