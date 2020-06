Secondo incidente tra moto e auto sulla Nettunense da questa mattina. Sempre nel territorio di Aprilia.

Pochi minuti fa infatti, una moto si è scontrata con una vettura all'altezza dello svincolo che dalla strada regionale porta alla 148. Sul posto oltre all'ambulanza stanno intervenendo gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e stabilire quindi le cause dell'incidente. Cominciano a formarsi alcune code sia in uscita dalla via Pontina che in entrambe le direzioni tra Aprilia e Campo di Carne.