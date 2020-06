Ore di passione, sulla tratta Roma-Nettuno, per i pendolari di Aprilia, Ardea, Anzio e Nettuno.

Da oggi pomeriggio, infatti, a causa di un guasto alla linea elettrica registrato nei pressi della stazione di Marechiaro i treni in transito lungo l'intera tratta sono stati limitati nei percorsi alla stazione di Campo di Carne. Da lì, dopo la riprogrammazione dell'offerta da parte di Trenitalia, nel tardo pomeriggio è stato istituito il servizio di bus sostitutivo tra le stazioni di Nettuno e Campo di Carne, proprio per provare ad alleviare i disagi dei pendolari. Al momento, il traffico sulla parte di Anzio e Nettuno della tratta è ancora sospeso. I lavori di ripristino del guasto sono ancora in corso