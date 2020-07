E' coinvolto anche un albanese di 40 anni residente a Latina, nell'incidente stradale avvenuto oggi in provincia di Frosinone, poco prima delle 12,30 alle porte del capoluogo ciociaro. Nello scontro è rimasto ferito anche un 31enne di Ceccano. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Alfa Romeo Giulietta, procedeva verso il capoluogo mentre il giovane di 31 anni era alla guida di un furgone ed era diretto a Veroli, quando è avvenuto l'impatto. Il 40enne residente nel capoluogo pontino, è stato trasportato all'ospedale Spaziani di Frosinone e secondo i primi riscontri non è in pericolo di vita.