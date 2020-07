Un operaio di trentotto anni è stato trovato legato e imbavagliato nella sua casa di Scauri. Una vicenda tutta ancora da chiarire e sulla quale stanno svolgendo gli opportuni accertamenti i Carabinieri della Compagnia di Formia e i colleghi della stazione di Scauri. Sull'episodio viene mantenuto il massimo riserbo, in quanto gli investigatori vogliono capire cosa sia effettivamente successo, dopo le dichiarazioni del protagonista del caso.



Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che ha compiuto trentotto anni nei giorni scorsi, avrebbe raccontato di aver subito un'aggressione da parte di sconosciuti, i quali sarebbero entrati nella sua abitazione, ubicata in una traversa di via Appia. Cosa sia successo effettivamente non si sa ancora, poiché sono in corso accertamenti e riscontri, che serviranno agli inquirenti per fare piena luce sull'intera vicenda.

Sta di fatto che a dare l'allarme è stato un familiare, che avrebbe sentito una voce provenire dall'interno dell'alloggio dove risiede l'operaio. Una volta entrato avrebbe trovato l'uomo legato mani e piedi e con una busta sulla testa.



Non appena è stato liberato il trentottenne ha raccontato di essere stato preso di mira da alcuni sconosciuti, che l'avrebbero legato mani e piedi, prima di andare via. Sembra che dall'appartamento non sia stato rubato nulla, pur se sono in corso i controlli del caso. Ciò farebbe ipotizzare che non ci sarebbe stato un tentativo di furto, tanto che dall'alloggio non sarebbe stato portato via nulla. E allora perché l'uomo è stato legato e imbavagliato? Una vendetta per uno sgarbo subito? Un messaggio che gli ignoti hanno voluto mandare alla vittima della presunta aggressione? Interrogativi che, per il momento, rimangono senza risposta, ma che sono al vaglio dei Carabinieri che, più volte, stanno cercando ricostruire minuziosamente i particolari dell'accaduto, attraverso le dichiarazioni del trentottenne. E' chiaro che ci sono molti particolari che non quadrano ed è per questo che i militari dell'Arma che indagano stanno cercando di mettere tutti i tasselli al loro posto.