Dopo l'affluenza inaspettata in questi giorni di fine mese da parte dei turisti, con i timori del coronavirus non ancora del tutto allontanati nel Lazio, il Comune di Ponza ha disposto un'ordinanza, valida fino al 30 settembre dei flussi pedonali e del traffico veicolare sull'intero territorio comunale. All'interno del Comune di Ponza sono state infatti, istituite sei aree per la mobilità sostenibile, regolamentate dall'ordinanza numero 71: Area pedonale denominata Zona A in località Ponza porto e comprendente piazza Carlo Pisacane, Corso Carlo Pisacane, piazza Gaetano Vitiello, via Dante Alighieri dall'intersezione concorso Carlo Pisacane sino alla fine del tunnel di Sant'Antonio.

Zona 20, zona con divieto di transito stagionale, ovvero zona traffico limitato, denominata Zona B in località porto comprendente via banchina tenente Di Fazio, compreso scalo d'alaggio, via banchina Mamozio, via banchina molo Musco, via Roma, via comandante, Piazza Chiesa Santissima trinità via sindaco Vincenzo de Luca, via Madonna, via parata, Corso Umberto I. Zona 30, con un limite di velocità 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal codice della strada in ambito urbano, denominata zona C con località Ponza porto comprendente il piazzale banchina Santa Lucia, il piazzale banchina nuova, via banchina nuova, via Dante Alighieri esclusa la parte che va dal tunnel è Sant'Antonio all'intersezione con Corso Carlo Pisacane, via panoramica, il lungomare Cesarano, via Santa Maria fino all'intersezione con via loggia.

Zona 20 e zona con divieto di transito stagionale denominata zona D in località Santa Maria comprendente via Loggia, piazzale della chiesa di San Giuseppe in via spiaggia Santa Maria.

Zona 20 zona con divieto di transito stagionale denominata zona E in località Livorno comprendente il piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta, il tronco stradale lungo la Chiesa Livorno via Montagnella, via dietro chiesa Le Forna.