Aumentano ancora, purtroppo, i casi di positività al nuovo Coronavirus sul territorio di Anzio.

Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso noto che altre due persone sono state contagiate dal Covid-19, portando a nove il numero degli attuali positivi nella città che, sul litorale romano, per prima era tornata a essere Covid-free.

Dei nove nuovi contagiati, sette fanno parte dello stesso cluster familiare di residenti che vivono al confine con Ardea. In più, sempre dal punto di vista statistico, si può dire che otto dei nove casi sono tenuti in quarantena a casa, mentre una persona è ricoverata in ospedale.

«La situazione è monitorata costantemente dalla Asl Roma 6» hanno commentato dal Comune.