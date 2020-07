Ha costruito una piscina senza alcuna autorizzazione: di conseguenza sono scattati la denuncia e il sequestro dell'area.

La storia arriva da Itri, dove la polizia locale ha effettuato un blitz in località Corano: qui, il reparto polizia giudiziaria della Municipale ha trovato una piscina grande circa 42 metri quadrati, profonda 1,80 metri. Essendo stata realizzata in totale assenza di titolo edilizio e in violazione del vincolo idrogeologico, la piscina è stata sottoposta a sequestro preventivo e il proprietario dell'area, un 44enne del posto, è stato denunciato a piede libero.

«L'attenzione della polizia locale di Itri è massima per la repressione di reati in danno all'ambiente e territorio - ha spiegato il comandante Pugliese -: siamo intervenuti in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico dove si stava realizzando una piscina con annesso locale tecnico e impianto idrico con pozzetti senza titolo edilizio. Al momento del sequestro, sul posto è intervenuto anche il personale dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Itri. Il nostro intervento e il conseguente sequestro è servito a evitare che il reato portasse a ulteriori conseguenze».