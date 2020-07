La mattinata infatti è iniziata all'insegna di nubi, tuoni e lampi, come peraltro annunciato dall'allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Si raccomanda prudenza, dunque. Molte le segnalazioni anche dalla Piana di Sant'Agostino

Temporale estivo, puntuale il fenomeno della tromba marina al largo del litorale pontino. Questa volta lo spettacolo determinato dall'incontro tra correnti, si è palesato a Sperlonga. Moltissime le segnalazioni, le foto e i video (la foto pubblicata si trova sulla pagina facebook Sei di Terracina se ed è attribuita a Inart95) per testimoniare ancora una volta la frequente presenza di questi fenomeni lungo la riviera.

