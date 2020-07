Hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un camion, con l'obiettivo di portare via la cassaforte, ma il boato dell'impatto ha svegliato l'intero vicinato, il quale ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine e costringendo i malviventi a fuggire con alcune collane e anelli d'oro.

È successo la scorsa notte, in via Villa Claudia ad Anzio. A fare le spese del colpo non riuscito è la vetrata del Compro Oro. I malviventi, che sarebbero stati almeno due secondo quanto raccontato dai residenti svegliati di soprassalto, non sarebbero riusciti a portare via la cassaforte, ben ancorata all'incasso. Una volta capito che il colpo era andato a vuoto, e consci dell'imminente arrivo della polizia, i ladri si sono dati alla fuga, portando con sé alcuni oggetti d'oro, il cui valore totale è ancora da quantificare.

Sul posto è arrivata una volante del Commissariato di Anzio, che hanno avviato le indagini. Purtroppo sembra che telecamere e l'allarme della zona non fosse funzionante, ma non tutto è perduto: si potrebbe risalire comunque ad immagini utili registrate in altre zone.