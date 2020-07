Un nuovo caso positivo nel Comune di Minturno e trattato a domicilio. Un caso che era stato già preannunciato e che la Asl di Latina ha ufficializzato nel report odierno. Il quadro generale della nostra provincia: 563 casi; 9,79 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 501 guariti; 36 deceduti; 26 positivi di cui 16 trattati a domicilio.

Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza.