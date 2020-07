«Abbiamo raggiunto uno storico di 71 casi totali dall'inizio dell'emergenza - ha commentato il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà -. Attualmente i positivi rimangono cinque, di cui nessuno ricoverato. Continuiamo a mantenere alta l'attenzione e a monitorare, in collaborazione con l'autorità sanitaria, la situazione in città».

A diffonderli, sulla base di quanto comunicato dalla Asl Roma 6, è stato il Comune. Dal municipio, tra l'altro, hanno specificato che le cinque persone attualmente positive sono tutte in isolamento domiciliare, mentre ci sono 11 persone tenute in casa a scopo preventivo.

Sono i numeri dell'emergenza Coronavirus aggiornati alla data di oggi per quanto riguarda il territorio di Pomezia.

Cinque persone positive al nuovo Coronavirus, 61 guarite e quattro decedute. Il tutto per un totale di 71 contagi dall'inizio della pandemia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli