Incidente stradale, attorno alle 13.30 di oggi, nel territorio di Priverno.

In particolare, l'incrocio tra via Marittima e via di San Martino ha visto scontrarsi tra loro, con una dinamica ancora da chiarire, una auto e una moto di grossa cilindrata.

Ad avere la peggio è stato il centauro che ha impattato con la Fiat 600: i sanitari dell'ambulanza lo hanno affidato ai colleghi dell'elisoccorso, che lo hanno trasportato in un ospedale di Roma.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Priverno.