La lotta allo spaccio di droga nella zona Casilina e sul versante romano dei monti Lepini ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni ad Artena.

A mettere a punto il blitz sono stati i carabinieri delle Stazioni di Valmontone e Artena, afferenti alla Compagnia di Colleferro coordinata dal capitano Ettore Pagnano: in particolare, il 40enne era tenuto sotto controllo dai carabinieri valmontonesi che, seguendo i continui spostamenti dell'uomo, sono riusciti a mettere a punto un blitz nella casa dell'uomo ad Artena.

Disoccupato e già conosciuto dalle forze dell'ordine, l'uomo nascondeva in casa dieci panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo, ma anche altri dieci grammi di cocaina suddivisa in dosi. Il tutto accompagnato da un bilancino di precisione e dal materiale utile al confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere a Roma, nel penitenziario di Regina Coeli.