Gravissimo incidente in un campo alle porte di Campoverde, alla periferia di Aprilia.

Un giovane bracciante al volante di un trattore è finito in un fosso, ribaltandosi. I fatti sono accaduti poco fa in via Roselli, davanti all'agriturismo "Sorgenti di Carano".

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, è giunto anche un elicottero del 118. Presenti anche la polizia locale e i carabinieri.

Il mezzo e il bracciante non erano visibili dal piano strada e da qualche ora i parenti lo stavano cercando.