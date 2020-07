Un inquietante episodio di violenza si è consumato l'altro pomeriggio nel centro di Latina, teatro di una lite furibonda che ha rischiato di degenerare in qualcosa di più di una semplice scazzottata tra due uomini, conclusa con una sorta di caccia all'uomo per vendetta e un tentativo di investimento evitato dalla pronta reazione della vittima. Fatti, questi, finiti all'attenzione degli investigatori della Questura, anche e soprattutto perché uno dei soggetti coinvolti è un criminale cinquantenne di assoluto spessore. L'altro è un imprenditore quarantenne con piccoli precedenti penali.

A quanto pare tra i due non correva buon sangue da tempo e in passato si erano già affrontati in malo modo, ma probabilmente i primi dissidi si erano affievoliti col passare del tempo. Fatto sta che le vecchie ruggini sono riemerse quando i due si sono incontrati casualmente, nel tardo pomeriggio di martedì, in un negozio nella zona dello stadio Francioni. Il più giovane si trovava nel locale per questioni di lavoro quando è arrivato l'altro: è stato il cinquantenne a partire per primo, colpendo l'altro alle spalle con due pugni mirati alla testa e alla guancia. Il quarantenne ha incassato il colpo e si è voltato, istintivamente ha colpito l'aggressore a sua volta, mandandolo al tappeto.