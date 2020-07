Chiaramente, al termine delle formalità di rito il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato e lesioni personali volontarie e associato alla casa circondariale di Viterbo, dove resterà a disposizione dei giudici della Corte d'Appello di Roma.

Era stato il "Servizio S.I.R.E.N.E." della polizia di Stato a inviare nei giorni scorsi una richiesta d'arresto ai danni del giovane, da tempo ricercato dalle autorità tedesche poiché, durante il suo soggiorno in quel Paese, si era reso colpevole di furto aggravato e lesioni personali volontarie.

Ieri pomeriggio, a Fondi, i poliziotti del locale commissariato hanno bloccato un giovane classe 1998 in quanto colpito da un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità tedesche.

