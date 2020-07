La scorsa notte, a Fondi, i carabinieri della zona hanno arrestato un 28enne marocchino, risultato senza fissa dimora in Italia, per le ipotesi di reato - contestate in flagranza - di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

L'uomo, in particolare, è stato notato subito dopo aver ceduto a un fondano due dosi di cocaina per un peso complessivo di circa un grammo. Di conseguenza, è subito scattata la perquisizione della baracca in cui l'uomo aveva trovato riparo, peraltro abusivamente collegata alla rete elettrica Enel: qui sono stati ritrovati un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.