E' stata rinviata ad ottobre, a causa di un legittimo impedimento, l'udienza in Tribunale a Reggio Calabria dell'operazione Selfie che aveva portato alla scoperta di un giro di droga anche nel capoluogo pontino. Alcuni imputati hanno scelto il rito abbreviato, altri invece il patteggiamento. Alla fine l'udienza sarà celebrata il 6 ottobre quando discuterà il pubblico ministero che ricostruirà l'indagine e a seguire il 16 novembre la parola passerà ai difensori degli imputati che discuteranno anche il primo e il 10 dicembre, dopo la camera di consiglio la sentenza. L'inchiesta Selfie, condotta dai carabinieri aveva portato alla scoperta di un traffico di droga tra la Calabria e il capoluogo pontino.

