Un incidente stradale è avvenuto questa sera all'incrocio tra via don Torello e via Bellini, alla periferia del capoluogo pontino, a poca distanza dal rondò del Piccarello. Un'auto condotta da una donna per cause in fase di accertamento è entrata in collisione con uno scooter su cui c'erano due persone che non si sono fermate e come ha riferito la donna sono andate via.

Subito è scattata la richiesta di intervento al personale della polizia e gli agenti della stradale di Latina sono arrivati sul luogo dell'incidente e hanno rilevato la dinamica raccogliendo una descrizione del mezzo che non si è fermato. Le condizioni della donna che era alla guida dell'auto, fortunatamente non sono gravi. La polizia stradale è rimasta a lungo per ricostruire i fatti e ha eseguito un accurato sopralluogo