Un vasto incendio è divampato a ridosso della Pontina non lontano dall'ingresso a Borgo Piave. Le fiamme hanno interessato l'area in cui ricade la ex Pozzi Ginori. Un rogo che al momento sembra avere interessato sterpaglie ma che si sta propagando rapidamente. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Latina impegnati nello spegnimento dell'incendio. Al momento non è chiaro se le fiamme abbiano intaccato anche la ex Pozzi Ginori. Ringraziamo il lettore che ha segnalato quanto sta accadendo attraverso la App di Latina Oggi dall'apposita sezione.