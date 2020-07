Grave incidente stradale questa notte a Fondi, con un ragazzo del posto soccorso in elicottero e trasportato d'urgenza a Roma a causa delle ferite riportate. Lo schianto è avvenuto in via Don Luigi Sturzo. Coinvolti un'automobile e uno scooter; veicolo, quest'ultimo, su cui viaggiava il 17enne ora ricoverato all'ospedale "Gemelli" di Roma. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Il giovane sarebbe stato sbalzato dal due ruote finendo contro un'inferriata. Il ragazzo, soccorso dal 118, è stato trasportato rapidamente al campo di Madonna degli Angeli, dove è stato poi preso in carico dall'elicottero che lo ha trasportato al "Gemelli".