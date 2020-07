Il 34enne, dunque, ora non potrà uscire da casa.

In particolare, la misura è stata aggravata su richiesta dei carabinieri stessi dal gip del Tribunale di Latina, che ha disposto gli arresti domiciliari da rispettare all'interno dell'abitazione dell'uomo stesso.

Due giorni fa, a Terracina, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per atti persecutori un uomo del posto, di 34 anni, già gravato dal divieto di avvicinamento e dall'obbligo di allontanamento dai luoghi frequentati dalla vittima dello stalking.

