Ancora un arresto per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

In particolare, ad Anzio, i poliziotti del locale commissariato hanno arrestato un uomo di 47 anni che, fermato per un normale controllo su strada, è stato poi trovato in possesso di dodici involucri, contenenti della cocaina per un peso complessivo di 2,4 grammi.

La circostanza ha chiaramente portato gli agenti a eseguire le perquisizione della sua casa, all'interno della quale sono stati ritrovati altri 12,401 grammi di hashish.

Al termine delle formalità di rito, quindi, l'uomo è stato arrestato.