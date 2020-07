Picchia la moglie, causandole escoriazioni e tumefazioni al viso e al dorso. E come se non bastasse, l'ha persino minacciata di morte. Ma l'uomo non l'ha fatta franca: il marito violento, un 38enne di Cisterna, è stato arrestato la scorsa notte, in flagranza di reato, dai carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal personale dell'Arma dell'8° Rgt Lazio.

Per l'arrestato si sono aperte le porte del carcere di Latina, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria.