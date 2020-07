Questo il bollettino odierno con la fotografia della situazione Coronavirus in Italia.

Sono 13 le vittime registrate oggi per covid, in aumento rispetto a ieri, quando i decessi erano stati 9. Calano, invece, rispetto alle 24 ore precedenti, i nuovi contagi: oggi sono 169, mentre domenica erano stati 234. Sale a 34.967 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia. Il totale dei casi è 243.230, mentre gli attuali positivi sono 13157. Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106.