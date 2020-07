E' un progetto pilota in Italia. «I tamponi per accertare l'eventuale contagio non si fanno domani e neanche in questi giorni», puntualizza il commissario dell'Ordine degli Avvocati di Latina Giacomo Mignano, alla guida delle toghe pontine da quasi nove mesi.

«Siamo riusciti grazie al nostro rappresentante Francesca Coluzzi alla Cassa Forense ad essere inseriti in un progetto pilota che promuove la Cassa Forense a favore degli iscritti del nostro Foro per fare un tampone in vista della Fase 4. E' stato molto prezioso il lavoro svolto dalla collega Francesca Roccato che ricopre il ruolo di vice commissario e ha raccolto i dati necessari per accedere al progetto», spiega Mignano, sostenitore di una iniziativa molto importante per il Foro di Latina, tra i più prestigiosi del centro Italia.

I test saranno eseguiti non in questa fase dell'emergenza Covid ma in futuro. «Se sarà necessario saranno fatti e ci siamo attrezzati con questo progetto - ripete Mignano - speriamo ovviamente di no e che non si facciano che significa che l'emergenza è finita ma per noi e il mondo dell'avvocatura è un modo per trovarsi pronti di fronte ad una eventuale recrudescenza».