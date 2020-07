Sono state ritrovate le due auto di proprietà della famiglia Lanza utilizzate dai rapinatori per scappare dopo l'assalto nella villa di Campo di Carne. Il Fiat Doblò è stato ritrovato dai carabinieri del reparto territoriale in via della Riserva Nuova mentre l'altra auto, una Mercedes Clk, è stata ritrovata ad Ostia completamente bruciata. Molto probabilmente sono stati gli stessi rapinatori a dar fuoco alla vettura dopo aver svaligiato la casa ai Parioli della famiglia, da dove sono stati portati via 7000 euro.

I banditi, dopo avere legato marito, moglie e domestici nella villa all'interno dell'Oasi Golf Club di via La Cogna si erano fatti consegnare anche le chiavi dell'appartamento della Capitale. Dalla casa di Campo di Carne sono stati invece sottratti una pistola, una carabina e un fucile.