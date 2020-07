In base ai dati odierni sul coronavirus in Italia sono 114 i nuovi contagiati nelle ultimi 24 ore. Si registra quindi un calo rispetto ai 169 di ieri, dati diffusi dal Ministero della Salute.Sono invece 335 le persone guarite.

Le persone decedute sono 7, si registra quindi un aumento rispetto a ieri quando sono state registrate 13 persone decedute. I casi totali salgono a 243.344. La guardia deve restare alta, in tutto il Paese si cerca di combattere il rischio assembramento soprattutto nelle località turistiche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza oggi in Senato ha ricordato cosa ogni cittadino dovrebbe fare: obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi; obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro; divieto di assembramenti- E per quanto riguarda invece i controlli: sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.