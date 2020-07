Due incendi sono divampati oggi pomeriggio, sulla Pontina, a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro, creando disagi - seppur minimi, vista la celerità degli interventi - agli automobilisti.

Il primo è divampato alle 16.30 circa, al chilometro 36.500, proprio a ridosso dello svincolo di via Strampelli-Ardea, in direzione Nord. Qui è stato segnalato un incendio di sterpaglie, immediatamente spento dai vigili del fuoco, supportati dall'Anas e dalla polizia stradale di Aprilia, i cui agenti hanno provveduto a fermare per pochi istanti il traffico per poi deviarlo sulla corsia di sorpasso.

Circa dieci minuti dopo l'arrivo dei soccorsi, un altro incendio è inspiegabilmente divampato in un campo di sterpaglie nella corsia opposta, alla stessa altezza del primo ma in direzione sud. Anche in questo caso, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo, Anas e polizia stradale hanno deviato il traffico per pochi istanti.