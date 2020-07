Incidente sulla Pontina, traffico deviato. Sono molte le auto dirette nelle località di mare che in questo momento vengono deviate a causa di un sinistro verificatosi al km36,600 nel comune di Ardea. Chiusa la carreggiata in direzione Terracina. Si tratta di un incidente con tamponamento, . Il traffico è deviato su altra viabilità con deviazioni in loco. L'incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto cinque autovetture ed un mezzo pesante.

Nell' impatto i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti .Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.