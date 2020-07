Oltre all'ente, rappresentato dall'avvocato Francesco Cavalcanti, vengono chiamati in causa il sindaco, Damiano Coletta, e la società «C&C Costruzioni», il cui amministratore all'epoca dei fatti è tra gli indagati della parallela indagine della Procura per gli abusi.

I proprietari degli immobili, in quanto acquirenti in buona fede, hanno infatti presentato ricorso contro le ordinanze di demolizione emesse a febbraio scorso dal Servizio politiche di gestione e assetto del territorio del Comune di Latina e lunedì i giudici amministrativi decideranno se sospendere gli effetti dei provvedimenti che contestano gravi abusi edilizi.

Anche lo scandalo degli attici abusivi di via del Lido prende la stessa strada di altre vicende urbanistiche e diventa oggetto di due procedimenti, uno penale sulle violazioni edilizie, l'altro davanti al Tar.

