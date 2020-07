C'è stato un altro caso positivo al Covid nelle ultime 24 ore, una persona di Sabaudia trattata a domicilio.

A preoccupare è invece il contagio di una donna di Ceprano, in provincia di Frosinone, che è risultata positiva al Covid ed curata dalla Asl di Frosinone ma si stanno facendo ulteriori verifiche perché la paziente circa dieci giorni fa ha partecipato ad una cerimonia nuziale a Gaeta e quindi è possibile che vengano sottoposti a tampone anche gli altri invitati alla stessa festa.

La signora, sessantenne, è stata trasferita in ospedale a Roma. Per quanto riguarda la situazione complessiva della provincia di Latina al momento nessun paziente affetto da Covid risulta ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva del Goretti.

Nel bollettino della Azienda sanitaria ci sono sempre le stesse raccomandazioni circa la necessità di mantenere il distanziamento e di utilizzare le mascherine di protezione.

Tutta l'attenzione è spostata in questo momento sulle spiagge poiché si profila la massima affluenza a partire da questa settimana con difficoltà crescenti nel controllo del distanziamento.

Finora ha funzionato la rete di informazione e controllo su tutto il litorale, ma con un numero di bagnanti inferiore alla media stagionale degli altri anni, almeno nei giorni feriali mentre la situazione è molto complessa nel week end.

«L'unico modo per ridurre il contagio è evitare contatti e assembramenti», ripete l'azienda sanitaria eppure questo non sempre è possibile o non viene rispettato come dimostra ciò che già accade nelle principali località balneari, soprattutto a Ponza.

In questo momento i pazienti positivi al Covid in tutta la provincia di Latina sono 35, di cui 17 curati a domicilio e il numero dei decessi è, fortunatamente, fermo a 37.