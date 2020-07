Raffica di controlli nei pressi delle spiagge di Ardea. Nel corso del weekend, gli agenti della polizia locale - coordinati dal loro comandante Sergio Ierace - insieme alla Capitaneria di porto di Torvajanica hanno eseguito verifiche sugli arenili, sanzionando tre stabilimenti; in più, gli accertamenti sono stati estesi anche sulle aree di parcheggio.

Le tre attività balneari sanzionate hanno ricevuto verbali da oltre 1.000 euro ciascuno, per la violazione dell'ordinanza balneare attualmente vigente. Le attività si trovano nei pressi di via Bergamo e sul Lungomare dei Troiani.

Per quanto riguarda le aree di parcheggio, le verifiche sono state poste in essere solo dalla Municipale: attività abusive sono state trovate in prossimità delle spiagge. In special modo, una delle scoperte è stata effettuata in via delle Anatre, angolo lungomare di Tor San Lorenzo: in questo caso sono state trovate due persone che senza alcun titolo esercitavano abusivamente l'attività di parcheggiatori. I due sono stati colti in flagrante mentre prendevano soldi dagli avventori, fatto che ha portato all'emissione di sanzioni per oltre 1500 euro con sequestro degli incassi.